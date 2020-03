L'assessore regionale: «In arrivo 12.000 mascherine alla Asl di Latina». Mandato al manager Casati: Fondi è la priorità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato ha annunciato in mattinata la consegna di 12.000 mascherine alla Asl di Latina. Sulla pagina Facebook di Salute Lazio ha inoltre sottolineato: «È stato dato mandato al Direttore Generale della Asl, come priorità, di seguire la situazione del Comune di Fondi».A proposito della decisione della zona rossa a Fondi aveva dichiarato in prima mattinata: «Negli ultimi giorni si è registrato nel comune un picco di contagi, con 47 positivi al Covid-19, di cui 7 solo ieri. La situazione di Fondila conosciamo e la stiamo seguendo attentamente. Purtroppo - ha spiegato - questa ulteriore misura è stata necessaria per tutelare innanzitutto la salute dei residenti del comune di Fondi, per l'intero comprensorio e per l'intera regione. Dunque chiediamo un ulteriore sacrificio ai cittadini - ha aggiunto - ma è un sacrificio necessario ovvero non poter entrare e uscire dal Comune, la soppressione del trasporto pubblico e della fermata della ferrovia».