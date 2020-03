Coronavirus, mancano le mascherine: problemi per gli ausiliari all'ospedale "Goretti"

Problemi per il personale ausiliario che lavora all'interno dell'ospedale "Santa Maria Goretti" e per il quale non c'erano sufficienti mascherine. Da alcuni giorni i dipendenti dell'azienda appaltatrice che fa servizi di pulizia, vitto e trasporto malati lamentava la carenza e questa mattina hanno ritardato l'inizio del turno perché non avevano i dispositivi di protezione.



In condizioni normali ci sarebbe stata la disponibilità dei reparti a consegnare le mascherine, ma i dispositivi data l'emergenza Covid 19 sono razionati e non è stato possibile.



Alla fine una responsabile dell'azienda appaltatrice ha consegnato alcune mascherine chirurgiche ma già nel turno pomeridiano potrebbe riproporsi il problema. © RIPRODUZIONE RISERVATA