Coronavirus, oggi zero positivi in provincia. Il grazie del Prefetto agli operatori sanitari

Zero contagi rispetto alla giornata di ieri in provincia di Latina e una visita «che dovevamo, per ringraziare dello straordinario lavoro che avete fatto». E' quella che il prefetto di Latina, Maria Rosa Trio, ha fatto insieme ai vertici delle forze dell'ordine all'ospedale "Santa Maria Goretti" «abbiamo scelto di venire adesso per ringraziare tutta la struttura, solo il lavoro di squadra può portare a obiettivi come quelli che sono stati raggiunti qui». La Trio ha ricordato il periodo vissuto dalla prima riunione del 29 febbraio «quando volevamo capire la situazione, poi c'è stata una escalation e non ci siamo fatti mancare nulla». Come ad esempio la zona rossa di Fondi.

Il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, ha sottolineato come: «Noi abbiamo fatto il meglio che potevamo, ma non siamo mai stati lasciati soli, con la Prefettura e le forze dell'ordine c'è stato un lavoro esemplare». Al prefetto, al questore, ai comandanti provinciali di carabinieri e finanza è stata consegnata una targa emblematica con lo slogan "+Squadra" che riprende quello del progetto "+Vita" della Asl.

Lo stesso Casati ha ribadito che i quattro casi di ieri dimostrano come «il virus non è sconfitto e va fatta massima attenzione, gran parte delle persone rispetta regole e dispositivi, sono ottimista e fiducioso ma il Covid è dietro ogni angolo e non ci possiamo permettere un'altra chiusura».

Al termine dell'incontro presso la palazzina direzione, con i vertici dei reparti e servizi che hanno lavorato all'emergenza, il ringraziamento agli operatori della tenda pre-triage, in prima linea sin dall'inizio dell'emergenza.



