Non è semplicemente un caso dopo giorni senza contagio. È un positivo al Covid 19 che preoccupa per aver girato più strutture ospedaliere della provincia, con un link che è in fase di ricostruzione. Il che significa che restano, sì, appena 50 pazienti positivi in tutta la provincia ma quello della signora ospite di “Selva Piana” risultata positiva rischia di vanificare quanto di buono fatto finora.

Il motivo? L’anziana - residente a Priverno - è stata ricoverata a Terracina, quindi trasferita a Formia dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico, infine trasferita per la riabilitazione nella struttura di Sabaudia dove è emersa la positività. A questo punto - oltre alle verifiche e ai tamponi a “Selva Piana” - sono scattate anche quelle negli ospedali e con i contatti degli ultimi quindici giorni. L’auspicio è che tra le diverse “tappe” non ci siano stati contagi, mentre si cerca di capire cosa non abbia funzionato nel percorso all’interno delle strutture sanitarie. Casati aveva annunciato durante la diretta che si trattava di un caso non facile. Un solo positivo è nulla rispetto alla mole di quelli gestiti in questi mesi, ma a preoccupare è il contatto con le strutture sanitarie. L’esperienza della dialisi di Priverno insegna, basta niente per far risalire i contagi.

SERMONETA FREE

I COMPLIMENTI

Intanto Sermoneta è diventato comune "Covid free". Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppina Giovannoli: «Con grande felicità comunico che è guarito anche l'ultimo paziente risultato positivo al coronavirus e attualmente non ci sono più contagi sul nostro territorio comunale. Da oltre un mese non registriamo più nuovi casi, questo fa di Sermoneta un comune libero dal virus». Non è mai stato tenero con il direttore generale della Asl ma ieri ha reso noto di avergli spedito una lettera per congratularsi del lavoro svolto. È il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione sanità: «Ho ritenuto doveroso inoltrare una nota di apprezzamento al direttore generale dell'Asl di Latina Giorgio Casati per l'operato svolto durante questo difficile periodo. Un ringraziamento al manager, ai suoi collaboratori, a tutti gli operatori sanitari. Il sistema sanitario locale è stato in grado di reggere il colpo». Non manca un auspicio a «una stagione di collaborazione» al «ritorno alla normalità delle strutture» e un invito a fare in modo che si possa intervenire celermente per l'abbattimento delle liste d'attesa.