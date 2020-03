© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al tempo del coronavirus Covid-19 gli appassionati del fitness non si arrendono e trovano alternative curiose. Dopo l'ordinanza della Regione Lazio che ha disposto la chiusura di piscine, palestre e centri benessere, la situazione è cambiata nuovamente. In questo clima di grande incertezza un gruppo di appassionati di allenamento funzionale non s'è perso d'animo e già ieri mattina s’era dato appuntamento ai piedi del Circeo per salire fino al Picco e, una volta arrivati in quota, ha svolto proprio lì l’allenamento tra gli sguardi stupiti degli altri appassionati di trekking.«Abbiamo deciso di offrire un’alternativa con le lezioni all’aperto e, per iniziare, la scelta è caduta su questa sessione di allenamento a 541 metri di altezza e con un panorama pazzesco - spiega Manuel Lauretti, 25 anni, di Sonnino, istruttore e presidente di una associazione sportiva - la cosa divertente è che, oltre agli altri colleghi Vincenzo, Antonio e Fabrizio, con il passare dei minuti si sono uniti alla lezione anche altri ragazzi che erano saliti sul Picco per godersi la splendida giornata: alla fine ci siamo divertiti tutti, come una famiglia allargata ma sempre nel rispetto delle distanze minime».Corpo libero, affondi, crunch addominali, squat e tanti altri esercizi. C’è chi sale in quota e chi invece sfrutta la tecnologia, questo è il caso di una palestra del capoluogo che propone le sue lezioni in diretta su internet per chi si vuole allenare con gli istruttori pur restando a casa. Sarà un lunedì "a distanza" tra i maestri e gli iscritti che possono seguire in streaming live gli allenamenti di funzionale con Ivano e di balance con Alessia. Ma sono anche altre le associazioni sportive che si stanno adeguando: incontri "a distanza" nei parchi e lungo i percorsi di trekking.