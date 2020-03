Coronavirus, dieci nuovi casi a Latina. Fondi e il capoluogo sono ormai un "cluster". Asl: fondamentale presidiare il territorio

Ultimo aggiornamento: 15:27

Dieci nuovi casi positivi in provincia di Latina. E' la prima volta che i contagiati crescono da un giorno all'altro in numero a doppia cifra. Lo ha appena detto in videoconferenza stampa il manager Asl Giorgio Casati. «A Fondi si sta creando un cluster preoccupnte - ha detto Casati - Sono diciotto le persone rimaste contagiate e risultate positive. Un secondo cluster fatalmente riguarderà quasi certamente il comune di Latina, uso il futuro perché è una cosa che si manifesterà perché abbiamo una serie di persone positive operanti in strutture molto frequentate.Una terza realtà critica riguardail Comune di Minturno, anche se non abbiamo ancora evidenze tali, perché uno dei pazienti aveva vita sociale molto attiva».Per questo il manager Casati si è raccomandato: «Questo mi porta a ricordare che le persone residenti in questi comuni si attengano strettamente a disposizioni ministeriali, devono ridurre all'essenziale qualunque contatto con esterno, evitando anche la passeggiata a piedi».Aumentano anche le persone in isolamento che vengono monitorate, sentita una o due volte al giorno, per capire se stanno sviluppando i sintomi. Il numero, ha spiegato Casati, ha superato le 1400 unità e per questo la Asl ha deciso di aumentare le capacità di presidio del territorio mettendo in campo tutte le capacità dell'azienda coinvolgendo anche i medici di medicina generale «che possono dare - dice Casati - un contributo decisivo per affrontare l'emergenza».«In campo abbiamo 430 medici di medicina generale e 80 pediatri», ha ribadito Casati insieme con il presidente provinciale Fmmg, Giovanni Cirilli. Con il loro aiuto sarà possibile sare risposte ai pazienti senza che debbano andare in pronto soccorso.