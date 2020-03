Coronavirus, Europa si blinda: chiude Louvre, stato d'emergenza in Spagna, stop scuole in Francia, Gerrmania e Belgio

L'Europa si blinda per difendersi dal coronavirus. In Austria e Spagna stop a negozi e bar, chiuse il Louvre, sospese le lezioni in Belgio.

L'Austria segue il modello italiano per combattere il coronavirus e chiude i negozi. Resteranno aperti solo alimentari, farmacie, banche, poste e pochi altro esercizi commerciali essenziali. Da lunedì ristoranti e bar dovranno chiudere alle ore 15. Il cancelliere Sebastian Kurz ha rivolto un appello ai datori di lavori di consentire lo smart working.

Vienna chiude dalla mezzanotte 47 valichi di frontiera minori con l'Italia, la maggior parte dei quali si trova in alta montagna, nel quadro delle misure prese per far fronte al dilagare del coronavirus. A stabilirlo è un regolamento del ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer. Il regolamento prevede inoltre che il traffico frontaliero lungo la strada federale vicino Thoerl-Maglern sarà possibile solo tra le 6 e le 21. Chiusi, tra gli altri, il Passo Nassfeld e il Passo Ploecken in Carinzia, lo Staller Sattel nel Tirolo orientale e il Timmelsjoch in Tirolo. Gran Parte dei valichi di frontiera ora chiusi sono raggiungibili solo tramite sentieri escursionisti, sottolinea la stampa austriaca. I valichi di frontiera su strade principali come Passo Resia, Brennero, Sillian e Thoerl-Maglern sono quindi ancora aperti.

La Spagna

Dichiarato lo stato di emergenza. «Faremo ciò che è necessario, dove è necessario e quando è necessario», ha sottolineato il premier Pedro Sanchez, secondo quanto riferisce La Vanguardia. La Costituzione consente al governo di applicare questa misura, con un decreto concordato dal Consiglio dei ministri, già convocato per domani, e per un periodo massimo di 15 giorni. Il decreto governativo determinerà il territorio al quale si estenderanno gli effetti della dichiarazione di allarme. L'esecutivo potrà limitare il movimento di persone e veicoli, effettuare richieste temporanee di ogni tipo di merce, occupare temporaneamente industrie, fabbriche o locali di qualsiasi natura, limitare o razionare l'uso di servizi o il consumo di determinati prodotti e emettere gli ordini necessari per garantire la fornitura dei mercati e il funzionamento dei servizi e dei centri di produzione. Dal 1978 lo stato di allarme era stato dichiarato una sola volta, nel dicembre 2010 da José Luis Zapatero, a causa della chiusura dello spazio aereo causata dallo sciopero dei controllori di volo. L'emergenza coronavirus ferma anche la movida di Madrid. Da domani resteranno chiusi bar, discoteche e ristoranti della capitale spagnola. È l'edizione online del quotidiano El Mundo a dare notizia delle ultime disposizioni delle autorità di Madrid. Qui si contano 40 morti a causa del coronavirus e i casi di infezione sono arrivati a quota 2.000.

La Germania

Sono diversi i Laender tedeschi che, uno dopo l'altro, stanno annunciando la chiusura delle scuole, degli asili infantili e delle università a partire da lunedì prossimo.

É il caso del Nordreno-Vestfalia, la regione più colpita dal Coronavirus in Germania, dove si trova il distretto di Heinsberg, flagellato dalla malattia, e che ha già interrotto da tempo il servizio scolastico. Fra le regioni ci sono anche l'Assia, il Land di Francoforte, le città Stato di Amburgo e Brema, e il Land della Turingia.

Il Belgio

Per fermare il Coronavirus a partire da lunedì prossimo resteranno chiuse anche le scuole in Belgio. Ieri il Consiglio di sicurezza nazionale a Bruxelles ha adottato una serie di misure per contrastare la diffusione del Covid-19, dalla chiusura a mezzanotte per locali, bar e ristoranti fino al 3 aprile alla cancellazione di ogni evento ricreativo, sportivo e culturale. Nessuna variazione per farmacie e alimentari mentre gli altri negozi dovranno chiudere il fine settimana.

La Grecia

Dopo la cerimonia di accensione della fiamma olimpica avvenuta ieri ad Olimpia, a causa dell'emergenza coronavirus , il comitato olimpico ellenico ha annunciato lo stop alla staffetta in Grecia della torcia dei Giochi di Tokyo 2020. La decisione è stata motivata col fatto che il passaggio dei tedofori avrebbe provocato assembramenti contrari ai dispositivi in atto per evitare il diffondersi del contagio. «Dopo l'eccessivo assembramento del pubblico al passaggio della fiamma a Sparta, nonostante le raccomandazioni a non farlo, il Comitato ha preso la difficile decisione di interrompere la corsa sul territorio greco», spiegano le autorità elleniche in una nota riferendosi alla folla presente al passaggio dell'attore greco-americano Billy Zane e del britannico Gerard Butler protagonista del film '300'. La torcia verrà consegnata il prossimo 19 marzo alla delegazione giapponese allo stadio Panathinaikon di Atene in «assenza di pubblico». In Grecia la staffetta avrebbe dovuto coprire la distanza di 3200 chilometri toccando 15 città.

La Francia

Il museo del Louvre chiude oggi alle 18 e rimarrà chiuso fino a nuovo ordine. Il museo rende noto anche il rinvio della mostra «Da Donatello a Michelangelo - Sculture italiane del Rinascimento» che avrebbe dovuto aprire il 6 maggio con la collaborazione del Castello Sforzesco di Milano. Tutti i musei della Francia sono invitati a limitare le loro attività o a chiudere per il coronavirus: è quanto annuncia il ministero della Cultura di Parigi. Abbassato il limite per gli assembramenti in Francia, dal limite precedente di 1.000 persone, per «frenare la diffusione del coronavirus». «Ridurremo il limite degli assembramenti a 100 persone. L'idea è quella di far rallentare la propagazione e la circolazione del virus», ha detto il premier alla tv Tf1. La misura si applica da «subito e su tutto il territorio nazionale, ha aggiunto, riconoscendo che il nuovo limite avrà ricadute importanti su cinema e teatri. Attualmente Philippe è all'Eliseo, assieme al ministro del Lavoro Muriel Penicaud per discutere con il presidente Emmanuel Macron le misure annunciate ieri sera, in particolare in materia di cig. Le immagine televisive dalla Francia, per altro, mostrano una normale affluenza di persone nelle strade, per lo meno nelle vie centrali di

La Turchia

Chiude le scuole e 'blindà gli eventi sportivi. A partire da lunedì le aule resteranno vuote per una settimana nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus nel Paese in cui si registrano due casi di infezione. E fino a fine aprile, eventi sportivi a porte chiuse in tutto il Paese. «Dal 23 marzo i nostri studenti continueranno la didattica attraverso Internet e la tv con un sistema a distanza», ha annunciato il portavoce della presidenza truca, Ibrahim Kalin, citato dal giornale turco Hurriyet. «Possiamo superare insieme questo periodo, se Dio vorrà, senza farci prendere dal panico», ha aggiunto Kalin al termine di una riunione di cinque ore dedicata all'emergenza.

