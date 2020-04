Coronavirus, 7 nuovi casi in provincia di Latina. Record di guariti

Sette nuovi casi di contagio al Coronavirus in provincia di Latina, è il dato comunicato dalla Asl con il bollettino quotidiano. Dopo i dieci casi del giorno di Pasqua, sono arrivati quelli di Pasquetta che confermano una situazione stabile ma ancora da tenere sotto controllo. I casi totali sono saliti a 432 e di questi 97 sono attualmente ricoverati (di cui 7 in terapia intensiva): un dato che conferma la costante diminuzione dei ricoveri nei presidi ospedalieri della provincia pontina. Ma il dato più confortante riguarda le persone guarite: in tutto sono 66 i negativizzati e di questi ben 22 sono risultati negativi al terzo tampone negli ultimi due giorni.

La mappa

I dieci casi di ieri sono tutti trattati a domicilio e sono stati riscontrati ad Aprilia (3 casi), Sermoneta (2), Latina (1), Cori (1), Maenza (1), Cisterna (1), Fondi (1). Mentre i 7 nuovi casi positivi di oggi, anche questi tutti trattati a domicilio sono distribuiti nei comuni di Fondi (3 casi), Cisterna (1), Sermoneta (1), San Felice Circeo (1), Terracina (1) e dunque nessun caso nel capoluogo che alla luce del contagiato di ieri sale a 90 casi totali dall'inizio dell'emergenza, mentre Fondi con i 4 nuovi casi di questi due giorni sale a 101 casi totali. Nei due giorni di festa non si sono registrati nuovi decessi. Complessivamente - spiega la Asl - sono 1.836 le persone in isolamento domiciliare o perché positive o perché hanno avuto contatti con pazienti contagiati. Parallelamente 4.865 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

