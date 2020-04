Cisterna, bimbo nasce in casa il giorno di Pasqua

È nato tra le braccia dei sanitari del 118, questa mattina alle 7:30, in casa, in Via Nettuno a Cisterna di Latina. Aveva fretta di venire al mondo al punto che la mamma, una donna di origini filippine di 35 anni, non ha fatto in tempo ad andare in ospedale né da sola né con l'ambulanza. Quando il medico ha visitato la donna, infatti, si sentiva già la testa del nascituro e i sanitari hanno preferito non partire alla volta del nosocomio.

Maschietto, tre chili e mezzo, in piena salute, ha regalato quel raggio di sole in più che serviva ad una Pasqua che, al tempo del coronavirus, ne aveva così bisogno.