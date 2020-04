© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabaudia presidiata da ben 16 pattuglie delle diverse forze dell'ordine e dagli agenti delle polizia locale si prepara a vivere il week end di Pasqua. Se non fosse esplosa l'emergenza coronavirus questi sarebbero stati per la città pontina i giorni della Coppa del Mondo di canottaggio che avrebbe richiamato in città migliaia di atleti e ospiti stranieri.LE MISUREOra invece Sabaudia si blinda per cercare di tenere lontano il rischio di contagio importato da persone che vengono da fuori. È innegabile infatti che la nota località balneare sia stata presa d'assalto dai proprietari di seconde case che, da quando ha cominciato a diffondersi il covid 19, hanno scelto di trascorrere la loro clausura al mare invece che a Roma. Questo ovviamente ha causato non poche rimostranze da parte dei cittadini. Ieri mattina intanto, all'inizio del ponte Giovanni XXIII, lungo la via d'accesso al mare, sono state posizionate delle barriere mobili per impedire l'accesso al lungomare. Sorvegliati speciali lottizzazioni, residence, consorzi di seconde case dove, da ieri, Polizia di Stato e Polizia Locale stanno effettuando controlli capillari.LE VERIFICHERichiederanno autocertificazione ai presenti e poi effettueranno controlli incrociati anche con le utenze domestiche per vedere se viene dichiarato il vero. Il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, sulla sua pagina Facebook, ha invitato i cittadini, qualora lo ritengano opportuno, a presentare formale denuncia alle autorità in caso di presenze anomale. Sabaudia è monitorata anche da Carabinieri, Carabinieri Forestali e Guardia di Finanza tramite posti di blocco e pattuglie itineranti e appiedate che provvederanno a individuare i trasgressori.A chi richiede l'intervento dell'Esercito per i controlli sul territorio il sindaco ha comunicato di aver già avanzato istanza al Prefetto di Latina a metà marzo per la richiesta al Ministero competente ma finora non ne è stato disposto l'impiego.Da ieri e fino a domani, giorno di Pasquetta, rimangono interdette tutte le attività sportive e ricreative sia su strada che su spiaggia.IL CAPITANOIntanto anche Francesco Totti, bandiera ed ex capitano della Roma calcio, un assiduo frequentatore di Sabaudia, invita alla responsabilità.Nel corso di una diretta Instagram con un suo amico ha invitato tutti a rimanere a casa ed a non vanificare gli sforzi. «Anche io vorrei essere a Sabaudia ma in questo momento dobbiamo restare a casa. Ho visto foto di file per andare al mare, ma non è il momento» ha commentato.