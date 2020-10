Coronavirus, nuovo record in provincia di Latina: 81 casi positivi e un decesso

Nuovo recordi di contagi in provincia di Latina per Covid 19. Sono 81 e superano i 78 registrati appena una settimana fa. Una situazione che si fa sempre più difficile con il passare delle ore, con i posti letto che ormai sono verso l'esaurimento in ospedale.

«Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 81 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (21), di Cisterna di Latina (5), di Cori (7), di Formia (4), Gaeta (1), di Latina (15), di Minturno (7), di Pontinia (2), di Roccagorga (6), di Sabaudia (1), di Sermoneta (2), di Sezze(1), di Sonnino (2) e di Terracina (7). Si è registrato il decesso di un paziente, residente nel Comune di Terracina». Si tratta di un uomo di 85 anni, arrivato in pronto soccorso in condizioni disperate e trasferito a Latina, dove purtroppo è morto. Aveva una serie di patologie pregresse e il Coronavirus è stato fatale

Con quelli odierni salgono a 2085 i positivi da inizio pandemia, i guariti sono stati 761 e i morti 42. Sono attualmente positivi 1282 pazienti, 1171 dei quali seguiti a domicilio.

