Letture a bassa voce per bimbi dai 3 ai 6 anni gli incontri a Cori e Giulianello

LATINA - Letture a bassa voce per bimbi dai 3 ai 6 anni. Due gli appuntamenti, uno a Cori e l'altro a Giulianello, con ingresso gratuito.

Mercoledì 23 maggio, alle 17, nel giardino di Piazza Signina a Cori, e mercoledì 30, alla stessa ora ai giardinetti dell'ex stazione di Giulianello, si svolgeranno i due incontri organizzati dalla Biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca” e dall’Associazione culturale Arcadia, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Cisterna e il gruppo Cisterna-Cori-Aprilia di Nati per Leggere Lazio, con il patrocinio dei Comuni di Cori e Cisterna.



“Un parco di libri” è una delle iniziative locali de Il Maggio dei Libri che intende sviluppare il collegamento e la messa in rete del territorio pontino attraverso il coinvolgimento dei servizi bibliotecari dell’area nord della provincia di Latina, per consolidare il processo di dialogo, collaborazione e crescita, iniziato lo scorso anno e proseguito il 5 e 6 maggio con il corso di formazione dei volontari con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità sull’importanza della lettura fin dalla primissima infanzia.

Un lavoro che ha avuto un importante riconoscimento il 14 maggio scorso al Salone internazionale del Libro di Torino, nell’ambito del IX Premio Nazionale Nati per Leggere 2018. Una giuria di esperti, composta da docenti, bibliotecari, pediatri, librai specializzati e giornalisti, ha premiato il progetto Leggi Amo, realizzato dalla Biblioteca comunale di Cisterna insieme al gruppo locale Nati per Leggere, come il miglior progetto emergente d’Italia per la promozione della lettura.

