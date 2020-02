"Dai vincoli di bilancio al bilancio sovrano", convegno di Fratelli d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fratelli d’Italia organizza il convegno “Dai vincoli di bilancio al bilancio sovrano”. L’appuntamento è nella federazione provinciale di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale (via Don Morosini 1) giovedì 20 febbraio alle ore 18.00.Interverranno il Senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, il coordinatore comunale Gianluca Di Cocco e i consiglieri comunali di Latina Andrea Marchiella, Raimondo Tiero e Matilde Celentano.“Come avevo annunciato, l’incontro di Roccagorga era solo il primo di una serie di appuntamenti con cui intendo raccontare alla cittadinanza le attività che svolgo come Senatore rappresentante di questo territorio - spiega il Senatore Calandrini -. Facciamo uscire la politica dai palazzi e coinvolgiamo la base e i territori, questo l’obiettivo dell’appuntamento di giovedì e degli altri che verranno. Sarà anche l’occasione per fare il punto sulle politiche che Fratelli d’Italia sta portando avanti sul piano nazionale e locale in un momento di forte espansione a tutti i livelli”.