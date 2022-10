Concorsi, tutto pronto: prove tra il 25 e il 27 ottobre in Curia

Assumere un numero anche maggiore delle unità lavorative messe a concorso nei bandi pubblicati a luglio. A questo stanno lavorando gli uffici del personale del Comune di Latina, per rendere più efficiente la procedura in corso e il lavoro nei vari settori dell'amministrazione. Gli uffici stanno esaminando da un lato le risorse economiche disponibili, dall'altro le possibilità concesse da norme e procedure.

Sono oltre 4mila le domande giunte in Comune a fronte di 23 posti inizialmente disponibili. Sono 1.570 le domande per la prova da Istruttore amministrativo contabile categoria C, per 4 posti disponibili; 634 per quello da Istruttore amministrativo direttivo categoria D per il quale sono disponibili 4 posti; 191 per il ruolo di Istruttore tecnico categoria C, per il quale sono disponibili 3 posti; 185 per gli Istruttori direttivi tecnici di categoria D, con 4 posti disponibili; 673 per quelle di Istruttore di vigilanza categoria C (3 posti a disposizione) e 449 per quelli di categoria D, con 4 posti a disposizione (in entrambi i casi si parla di ruoli della Polizia municipale). Infine per il dirigente amministrativo contabile sono state presentate 128 domande.

Una decisione non semplice, quella di aumentare il numero delle assunzioni, che sarà presa in maniera definitiva entro poche settimane, mentre si avvicina la data della preselezione.

LE PROVE

Il Comune di Latina, che da circa una ventina di anni non emetteva bandi di concorso propri, limitandosi ad assumere, quando necessario, tramite lo scorrimento di graduatorie di altri enti, o tramite procedure di comandi, sta intanto procedendo a passi veloci. L'intenzione è assumere entro il 31 dicembre e per questo, ieri sono state intanto pubblicate le determine relative alle nomine delle commissioni esaminatrici per le sette procedure concorsuali e all'impegno dei fondi per l'affitto delle sedi di concorso: 2.100 euro per la sala conferenze della Curia Vescovile dove le prove si svolgeranno in presenza, e non online come erroneamente indicato in un avviso dell'ente che ieri è stato rettificato. Fin qui la procedura di iscrizione era stata on line, ma le prove saranno esclusivamente in presenza.

DATE

Prove che si svolgeranno presso la Curia vescovile nei giorni del 25, 26 e 27 ottobre per quanto concerne le sole preselezioni, a cui i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e privi di qualsivoglia manuale, foglio, cellulare, dispositivo di memoria o che si possa collegare al web. I candidati che passino la preselezione dovranno poi affrontare la prova scritta, che si svolgerà a metà novembre. Superata anche quella, gli orali si terranno i primi di dicembre. Infine le assunzioni, entro il 31 dicembre.