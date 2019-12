Concerto nella lingua dei segni, appuntamento in piazza con gli studenti del "Tasso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma domani, giovedì 19 dicembre alle 17,30 in piazza del Popolo a Latina un concerto nella lingua dei segni (Lis) . Si tratta del progetto scolastico dell'istituto comprensivo "Torquato Tasso", coordinato dal presidente dell'associazione Quattrotto dance company Giovanna Rinaldi, esperta regista e coreografa, e dalla docente referente Anna Lauria.Il concerto, dicono gli organizzatori, avrà la finalità di «sensibilizzare e disseminare la cultura dell'ascolto, per udenti e non udenti, intesa come riscoperta dell'espressione dei sentimenti e dei valori, del rispetto del sé e dell'altro».Al "Tasso" la lingua dei segni è materia di insegnamento dall'anno scolastico 2014-2015 ed è «fonte di cultura, favorisce l'empatia, rinforza i processi di percezione e memoria visiva, impone di mantenere il contatto oculare, favorendo la capacità di concentrazione e rendendo più propensi all'ascolto attivo».Il progetto negli anni ha continuato ad avere un riscontro positivo da parte delle famiglie e si è esteso sempre più all'esterno dell'edificio scolastico entrando a contatto con il territorio. Il concerto di domani sera, del quale fra gli altri è stato fautore il dirigente scolastico Antonino Leotta, ne è la dimostrazione.