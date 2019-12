Colpo in banca a Pontinia, arrestato Palaia: è un rapinatore seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima rapina a segno solo una settimana fa, a Pontinia, alla filiale della Banca Popolare di Fondi lungo viale Italia. In pieno giorno, con il volto parzialmente coperto e impugnando un taglierino, era riuscito a portare a casa un bottino di diverse migliaia di euro. Ma è bastato poco agli investigatori per stringere il cerchio e individuare il responsabile: è Vincenzo Palaia, 38 anni, specializzato in rapine, arrestato dalla squadra mobile al termine di un’indagine condotta in collaborazione con i carabinieri che per primi erano intervenuti.Il rapinatore era entrato in azione intorno alle 12. Si era avvicinato alle casse e aveva estratto un taglierino puntandolo contro i dipendenti e intimando loro di consegnare il contante. Uno dei cassieri aveva anche accusato un malore , ma il 38enne aveva comunque portato a termine il “lavoro”, ripulendo le casse della filiale di 7.730 euro.