Pontinia, rapina alla Popolare di Fondi: malvivente in fuga con il bottino

Una rapina è stata messa a segno nella tarda mattinata di oggi a Pontinia. Ad agire un uomo che ha preso di mira la filiale della Banca popolare di Fondi. Il malvivente è entrato all'interno dell'istituto di credito e, armato di taglierino, si è avvicinato alle casse minacciando i dipendenti e facendosi consegnare il denaro. Poi si è allontanato in tutta fretta facendo perdere le tracce. Per lo spavento uno dei cassieri ha avvertito un malore ed è stato soccorso da un'ambulanza.

Poco dopo la fuga è stato possibile lanciare l'allarme ai carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze per cercare di individuare il responsabile. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 7mila euro.







