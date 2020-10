«Sto bene ma tocco ferro. Magari nei prossimi giorni un test lo faccio. Matteo Salvini? Sta benissimo, soprattutto ora che i giudici gli hanno dato ragione». Il senatore Claudio Durigon, leghista pontino, è uno dei componenti dello stato maggiore della Lega che il 25 settembre ha presenziato ad un evento elettorale a Terracina a sostegno del candidato sindaco Valentino Giuliani (in corsa per il ballottaggio che si chiude oggi, 5 ottobre, alle 15). Con lui c’erano Matteo Salvini, il deputato Francesco Zicchieri e l’europarlamentare Matteo Adinolfi ma anche, purtroppo, un uomo risultato positivo sabato 3 ottobre al Covid. Per questo verrà allestito dalla Asl pontina un drive in d’urgenza per sottoporre a tampone oltre 200 persone che hanno partecipato all’evento.

Senatore Durigon, come sta?

«Benissimo, non ho nulla. La mia salute è integra ma tocco ferro, sa sono un tipo molto superstizioso».

L’hanno convocata dall’Asl per il tampone o per ricostruire la catena dei contatti?

«Ancora no, ma non sono sicuro che il 25 settembre possa essere il giorno incriminato diciamo. Sono passati già più di 10 giorni e in ogni caso lì avevamo tutti la mascherina come dimostrano le foto».

Vero, però nelle foto c’era anche un bel po’ di gente vicina, può capitare.

«Beh si, pioveva e siamo stati tutti all’interno. Ma noi siamo rimasti meno di 15 minuti. Poi questa non è una malattia ponderabile che non ha regole fisse. Poi io ovviamente sono a disposizione, se mi contattano sarò felice di fare i test ed aiutare. Spero solo che il ragazzo stia bene».

E Matteo Salvini invece? L’ha sentito? Prima di arrivare a Terracina quel 25 settembre, a Formello disse di «essere febbricitante».

«Ho sentito tante fandonie. So che Matteo ha fatto un test proprio il 24 o il 25 e non aveva nulla. Comunque si, sta benissimo ed è in forma. Bello contento perché finalmente anche i giudici gli danno ragione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA