Cluster di Terracina, vicecapogruppo Lega alla Camera Zicchieri: «Sono positivo»

«Cari amici sono a comunicare che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19. Sto bene, non ha alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus! Passerà anche questa». Con queste parole il parlamentare terracinese della Lega, Francesco Zicchieri ha fatto sapere di essere positivo al Coronavirus. Zicchieri aveva partecipato all'evento elettorale del 25 settembre al ristorante il Tordo di Terracina con il candidato sindaco della Lega Valentino Giuliani a cui aveva partecipato anche Matteo Salvini. In seguito a quell'evento la Asl di Latina ha annunciato oggi di aver attivato un drive in "dedicato".

Cluster elettorale a Terracina, attivato il drive in: obbligatorio prenotarsi, ecco come

L'evento c'era stato il 25 settembre scorso. Qualche giorno dopo il moderatore degli interventi dei big della Lega si era sentito male. Il 2 ottobre è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid 19.



Covid Terracina, 200 tamponi dopo l'evento della Lega: c'era anche Salvini

Ultimo aggiornamento: 20:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA