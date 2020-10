Covid, allarme a Latina: 73 nuovi contagiati in provincia, 25 nel capoluogo. La Asl: «State a casa»

Numeri choc. La Asl di Latina ha appena ufficializzato di aver riscontrato in provincia 73 nuovi contagiati dal Covid. E' di gran lunga il bilancio peggiore dall'inizio della pandemia. «E' il momento di stare a casa, uscire è pericoloso» commenta il manager della Asl Giorgio casati preannunciando che domani ci sarà un vertice in prefettura a Latina per decidere quali contromisure prendere. Non era mai accaduto nei 209 giorni di convivenza con il covid 19 di vedere in provincia una simile impennata dei positivi in sole 24 ore. Di questi 76 casi, un terzo (25) sono stati riscontrati nel capoluogo: anche in questo caso non era mai accaduto di vedere tanti nuovi casi in una sola città dal martzo scorso. Con i settantasei casi di oggi il numero dei positivi totali dall'inizio della pandemia sale a 1369, e questo significa che ad oggi i guariti sono solo la metà (655, dato di ieri). Mentre i positivi attuali salgono così a 676.

«Non c'è ancora una situazione chiara sui link, ma i nuovi 73 contagiati sono distribuiti in 20 comuni. La concentrazione su Latina è altissima - dice il manager Giorgio Casati - Il virus sta circolando liberamente, dai contatti ricostruiti vediamo che si frequentano palestre, si gioca al calcio, si va a ballare, la situazione sta diventando complicata. Domani ci sarà un incontro in prefettura per fare il punto della situazione: vedremo all'esito i provvedimenti da prendere, ma penso sia importante comportarsi come se ci fosse lockdown, uscire è pericoloso».

Ieri sera le classi in quarantena in provincia erano 22.

Ma oggi sono già salite a 26 e altre scuole stanno per ricevere la notifica. «Per fortuna i primi test effettuati alla Manuzio di Latina Scalo sono risultati tutti positivi» commenta Casati. Ma bisogna tenere alto l'allerta e seguire tutte le prescrizioni, dal lavaggio delle mani, alle mascherine, al distanziamento. Ma ormai forse neanche questo è più sufficiente. Casati non ha dubbi: «E' il momento di stare a casa».

