Cisterna, scontro tra uno scooter e un furgone: ferito un uomo di 40 anni

Incidente su via Roma incrocio con via Giovanni XXIII frazione Le Castella a Cisterna ieri sera intorno alle 20. Ad avere la peggio un 40enne del posto che era in sella al suo scooter mentre percorreva via Roma, l'impatto è avvenuto dopo che il furgone è uscito dall incrocio per immetersi sulla strada principale.



Sul posto gli agenti della Polizia Locale coadiuvati da una volante del Commissariato di Cisterna, un'automedica e un'ambulanza con la quale è stato necessario trasportare il 40enne al pronto soccorso dell ospedale Goretti di Latina. Il traffico ha subito forti rallentamenti, dopo i rilievi di rito i mezzi sono stati rimossi ed è stata eseguita la bonifica dell'area interessata dal sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA