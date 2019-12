Ciro Imparato, eseguita l'autopsia sul podista morto alla Mezzamaratona di Latina: sabato i funerali

Il mondo del podismo è ancora scosso per la morte di Ciro Imparato, il runners 48enne di Terracina scomparso domenica scorso al termine della Mezzamaratona di Latina. L'autopsia sul corpo dell'ex calciatore del Montenero è stata svolta oggi e la salma è stata messa a disposizione dei famigliari per le esequie che si terranno sabato mattina alle ore 10 presso la chiesa di Borgo Hermada. Non si conoscono gli esiti dell'esame.

Domani mattina (venerdì) verrà aperta la camera ardente all'obitorio dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed è prevista la presenza degli amici del podismo ma anche di quelli del calcio visto che Ciro, per molti anni, ha giocato appunto con il Montenero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA