Che notte a Terracina, la città festeggia la sua quinta Bandiera Blu

Finale d'estate tutto in musica con la Notte Blu 2019 in programma questa sera - lunedì 26 agosto - a Terracina. La seconda edizione della manifestazione, patrocinata e sostenuta dal Comune che festeggia così il conseguimento della Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo, comincerà alle ore 20 in piazza Garibaldi con un incontro pubblico tra amministrazione, i vertici degli enti che si occupano della gestione dei servizi, associazioni ambientaliste e cittadini. Dopo cominceranno la grande musica, lo spettacolo e la comicità. Nelle piazze Garibaldi, Mazzini, Repubblica, Ennio Palmacci e Santa Domitilla, dalle 21:30 si esibiranno band affermate come i Muiravale Freetown, Radio Fillmore, Charry Waves, Rino Gerard Band, Pneuma Band. Quindi i comici Forlenzo e gli Arteteca presentati da Elisabetta Gregoraci in piazza Mazzini, mente il truck di Radio Globo farà una tappa del suo Summer Tour in piazza della Repubblica. Il vicesindaco RobertaTintari si dice “sicura di una bella serata di festa e sano divertimento".A seguire il programma della Notte Blu 2019ORE 20,00PIAZZA GARIBALDIIncontro pubblico 'Bandiera Blu: acque, rifiuti, mobilità e servizi turistici. #viviAmoTerracina'Ore 21,30PIAZZA GARIBALDI – LIVE CONCERTRINO GERARD BANDLA TRIBÙ DI JOVANOTTIPIAZZALE ENNIO PALMACCI (ex autolinee) - LIVE CONCERTMUIRAVALE FREETOWNCHARRY WAVESRADIO FILMOREPIAZZA DELLA REPUBBLICATappa Summer Tour del Truck di Radio GloboPIAZZA MAZZINI - CABARETFORLENZO E ARTETECA MONICA ED ENZO CONDUCE ELISABETTA GREGORACI .Isola pedonale su viale della VittoriaPIAZZA SANTA DOMITILLA – LIVE CONCERTPNEUMA BANDTutte le manifestazioni avranno inizio alle ore 21:30 e sono ad ingresso gratuito.