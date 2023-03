Sabato 4 Marzo 2023, 10:03

Mancava solo l'ok dei tecnici per riaprire il centro di Sezze una volta terminati i lavori durati mesi che hanno bloccato il cuore della cittadina impedendo l'accesso in auto alla sede comunale, alla banca e all'ufficio postale. Lavori effettuati per rifare il manto stradale di una parte di via Roma e di largo Buozzi. Lavori necessari, come sottolinea nella sua nota il sindaco Lidano Lucidi, ma che hanno creato non pochi disagi ai cittadini. Proprio per questo, il primo cittadino si è scusato pubblicamente.

Una volta terminati i lavori, infatti, il manto stradale aveva bisogno di un certo periodo di assestamento. «È stata riaperta la strada che tanto ha fatto discutere in questi ultimi mesi», ha esordito il sindaco nel suo messaggio diffuso via social. «Il dibattito che ha accompagnato i lavori ci ha spinto anche a fare diverse considerazioni sul centro storico, anche perché da tantissimi anni non si realizzava un'opera pubblica nel cuore della città, al limite qualche intervento con l'asfalto che copriva i sampietrini. Anche noi avremmo potuto fare così, far gettare una bella colata d'asfalto e in qualche settimana avremmo sistemato tutto, ma non pensiamo che sia questa la soluzione». Quindi la stoccata all'opposizione, maggioranza nell'amministrazione precedente: «Nella scorsa consiliatura la discussione più importante è stata "statua sì, statua no". Oggi abbiamo discusso di questa opera, tra qualche settimana discuteremo dei quasi 2 milioni di finanziamenti sul progetto "Setia Factory" per l'inserimento nel mondo del lavoro di disabili e soggetti svantaggiati, e tra qualche mese sicuramente del progetto di riqualificazione di Santa Maria, volto a togliere l'asfalto intorno alla cattedrale». Conclude: «Durante i lavori sono stati rifatti tutti i sottoservizi, acquedotto, fogne, fibra energia elettrica e gas. Ce ne scusiamo, ovviamente, con i residenti, con le attività commerciali e con tutti quelli che hanno subito disagi. Ma era necessario e importante lavorare per restituire alla comunità un pezzo importante di Sezze».