Carlo Pica è morto, l'imprenditore e runner stroncato da un malore la vigilia di Natale: "Zio Carlo" aveva 60 anni

Lo hanno trovato esanime all'interno della sua auto parcheggiata lungo via Ponchielli, strada di accesso alle scuole Galilei e Mattei e vicina a un ingresso secondario del campo di atletica dove spesso andava a correre. Lo hanno soccorso, ma i tentativi non hanno sortito effetti: Carlo Pica è morto. "Zio Carlo", così lo chiamavano tutti, 60 anni, titolare con la famiglia di concessionarie di moto a Latina e ad Anzio, la sua città d'origine se n'è andato a poche ore dal cenone della vigilia di Natale. Era molto conosciuto e apprezzato nella zona, noto anche per la sua passione per la corsa.

Carlo Pica morto a 60 anni

Sebbene il negozio fosse chiuso, Zio Carlo era andato a Latina per una corsetta prima di Natale.

Anche ieri voleva allenarsi, sebbene da qualche giorno si sentisse poco bene. Quando nel pomeriggio non ha dato più notizie di lui, i familiari si sono allertati. Hanno provato a contattarlo telefonicamente, senza ricevere risposta.

Un parente ha rintracciato la posizione del suo smartphone. Carlo era privo di sensi nella sua auto. Non è chiaro quando si sia sentito male. Sono stati chiamati i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazioni Zio Carlo non ce l'ha fatta.