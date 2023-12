Frontale sull'Appia alle porte di Itri, muore un pensionato

Incidente mortale questa mattina alle porte di Itri. Intorno alle 10, all'altezza di ponte San Rocco, in uno scontro frontale ha perso la vita un pensionato di Itri. L'uomo alla guida della sua Fiat Punto viaggiava in direzione Formia e si è scontrato frontalmente con una Peugeot condotta da un sessantenne formiano che proveniva in senso contrario. L'impatto è stato violento e l'uomo è morto poco dopo. L'altro conducente ha riportato ferite lievi.

Lo svincolo di Ponte San Rocco a Itri

Dopo l'impatto le due auto sono andate a schinatarsi proprio sui contrafforti di ponte San Rocco. Sul posto insieme ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Non si esclude che l'incidente possa essere stato causato da un malore.