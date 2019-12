"Caporalato e agromafie, oltre la notizia": conferenza al parco nazionale del Circeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma domani - venerdì 6 dicembre - la conferenza "Caporalato e agromafie, oltre la notizia" organizzata dall'associazione Stampa Romana - macro area "Libertà di informare". L'appuntamento, a partire dalle 9,30, si svolgerà nel centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo, a Sabaudia.La conferenza ha lo scopo di denunciare la condizione di sfruttamento dei braccianti agricoli che proprio nell’Agro pontino sono vessati e sfruttati. Da tempo le mafie hanno investito nel settore agricolo e gestiscono i “caporali” e molto spesso i media si fermano all’operazione di polizia, senza affrontare il fenomeno nel suo insieme.Sul tema si confronteranno il sostituto procuratore antimafia Cesare Sirignano, il sociologo Marco Omizzolo , l’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati, il presidente della comunità indiana del Lazio Gurmukh Singh, il direttore di Confagricoltura Latina Mauro D’Arcangeli, il presidente dell'agroalimentare CNA Lazio Stefano Uccella e il segretario regionale della Flai Cgil Giuseppe Cappucci.Introdurranno la giornata il direttore del Parco Nazionale del Circeo, Paolo Cassola, e il segretario di Stampa Romana, Lazzaro Pappagallo. Modera i lavori Fabrizio de Jorio, della segreteria di Stampa Romana.Ha garantito la sua presenza Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.Una scelta precisa, quella di Stampa Romana, di essere presente sul territorio e di affrontare un tema socialmente forte e rilevante proprio dove il fenomeno incide, mettendo a confronto più voci.La conferenza è anche corso di formazione per i giornalisti. Chi non ha avuto modo di iscriversi sulla piattaforma Sigef potrà farlo direttamente domani mattina.