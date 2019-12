Fuochi d'artificio e controlli, un uomo di Aprilia nascondeva due bombe carta: denunciato

Ultimo aggiornamento: 11:55

Sono state intensificate da parte delle forze dell'ordine le attività di contrasto al commercio ed alla detenzione dei fuochi d’artificio in vista del veglione di Capodanno. Il personale del commissariato di Cisterna, mentre stava effettuando dei controlli nel quartiere “Toscanini” ad Aprilia, ha notato un individuo che, al passaggio della volante, ha manifestato un evidente nervosismo, tanto che gli agenti hanno deciso di identificarlo. L'uomo ha tentato di dileguarsi ma, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato. Dalla perquisizione è emerso che A.V., 41 anni, era in possesso di due vere e proprie bombe carta confezionate con miccia corta ed incartamento rudimentale, con un peso complessivo di circa 400 grammi.Gli ordigni - spiega la polizia - hanno una potenzialità offensiva tale che avrebbero potuto provocare seri danni. L’uomo è stato indagato per detenzione di materiale esplodente. I due ordigni, sequestrati, sono stati resi inoffensivi con l’ausilio di personale tecnico.