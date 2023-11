Camion perde 19 balle di fieno sulla Pontina: traffico caos

Intorno alle 9:40 circa di questa mattina un camion ha perso 19 balle di fieno all'altezza del km 20 della Pontina, in direzione sud, a causa delle quali due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Fortuanatamente nessuno è rimasto ferito, anche se il tamponamento tra i due mezzi ha causato disagi al traffico. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Polizia Stradale del Distaccamento di Aprilia, con gli uomini del comandante Gian Luca Porroni che si sono occupati di effettuare i rilievi e gestire la viabilità, mettendo in sicurezza la strada attraverso la rimozione delle balle dalla carreggiata. Sono in corso gli accertamenti sul conducente del mezzo che ha perso il carico e si sta cercando di capire perché sia accaduto.