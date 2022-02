Jefferson e Carletti: un Latina da sogno batte anche il Picerno

Un gol per tempo e il Latina ha battuto anche il Picerno nell'insidiosa trasferta in Basilicata. Grazie all'attacco delle meraviglie, con le reti di Jefferson al 38' e il raddoppio di Carletti al 48' della ripresa i pontini volano nel girone C della serie C e salgono a 38 punti scavalcando i diretti avversari (fermi a 36 punti) nella corsa ai play off.

In questo momento la squadra allenata da Daniele Di Donato è ottava e aspetta le partite che vedono impegnate Turris e Palermo per capire se ha già agganciato il gruppo di squadre che la precedono in classifica. Nel frattempo alle sue spalle frena ancora la Juve Stabia superata in casa dal Catania (0-2).

Il Tabellino

AZ Picerno 0 – 2 Latina Calcio 1932

AZ Picerno (4-2-3-1): Viscovo, Finizio (32’ st Di Dio), Pitarresi, Allegretto, Esposito (32’ st Vivacqua), Dettori, Gerardi (13 st Parigi), Reginaldo (13’ st D’Angelo), Guerra, De Franco, Carrà (13’ st De Cristofaro). A disposizione: Albertazzi, Vanacore, Ferrari, Garcia, De Ciancio, Viviani, Setola. Allenatore: Colucci.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (18’ st Tessiore), De Santis, Barberini (36’ st Palermo), Sane (36’ st Rossi), Teraschi (18’ st Ercolano), Celli, Carissoni Jefferson (31’ st Carletti). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Rosseti, Esposito, Atiagli, D’Aloia. Allenatore: Di Donato.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Assistenti: Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Mario Pinna Oristano

Quarto Ufficiale: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta.

Marcatori: 37’ pt Jefferson (L), 48’ st Carletti (L)

Note.

Ammoniti: 40’ pt Di Livio (L), 40’ pt Esposito (P), 43’ pt Carrà (P), 7’ st Dettori (P), 16’ st Teraschi (L), 44’ st Guerra (P)

Espulsi: 44’ st D’Angelo (P)

Recuperi: 1’ pt. 6’ st.

Angoli: AZ Picerno 3 Latina Calcio 1932 3.