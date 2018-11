Calcio, esonerato il tecnico: finita l'avventura di Parlato a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carmine Parlato non è più l'allenatore del Latina calcio. Nessun comunicato ufficiale, la società ha atteso di incontrare il tecnico - questa sera - per comunicargli la decisione che sarebbe stata assunta già nella nottata di giovedì, seppure senza il pieno accordo all'interno della compagine del presidente Antonio Terraciano.Con Parlato, lascia Latina pure il suo stff tecnico composto dal secondo Raffaele Battisti, dal preparatore atletico Alan Marin e dal preparatore dei portieri Alessandro Tarricone. Parlato - "mago" delle promozioni negli ultimi anni - paga gli scarsi risultati ottenuti con i nerazzurri: 15 punti in 11 confronti, con 4 vittorie ed altrettante sconfitte, 11 reti realizzate e 7 subite. A pesare soprattutto i risultati ottenuti in casa, appena 2 vittorie contro 3 sconfitte e il pareggio ottenuto con il Flaminia.Solo indiscrezioni su chi prenderà posto in panchina nella gara di domenica contro la Torres. Si fanno i nomi di Lello Di Napoli e Andrea Milani