Bianca Baraldi, la prima sarta di Latina compie 100 anni

Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 11:13

Oggi spegnerà ben 100 candeline Bianca Baraldi, nata a Cento, in provincia di Ferrara, nel 1921 e residente a Latina da una vita. È arrivata nella città pontina nel lontano 1933 e poi, all'età di 11 anni, si è trasferita a Cori dove andava a scuola dalle suore e soprattutto dove ha imparato a ricamare e cucire. Un'attività che le è stata cara per tutta la vita e che anni dopo è diventata la sua professione, di cui ancora oggi che ha compiuto 100 anni di vita custodisce i segreti.

Nell'adolescenza Bianca, in sella alla sua bicicletta, percorreva ogni giorno avanti e indietro la strada che da Cori portava a Doganella e infine a Cisterna per andare a imparare il lavoro di sarta e perfezionare la sua arte. Come se non bastasse, aveva anche energie per cantare, altra sua passione, nel coro di Cori come giovane italiana con il maestro tanto caro Vitaliano. Nel 1941 si è sposata con Alfredo Mogno, primo calzolaio di Latina, e si è trasferita prima a Borgo San Michele e poi a Latina dove insieme hanno aperto il negozio vicino alla chiesa Santa Maria Goretti, la prima calzoleria della storia della città. Perciò Bianca ha vissuto tutta la sua vita a Littoria, oggi Latina, e i più longevi ricordano il negozio dove marito e moglie svolgevano la loro attività di sarta e calzolaio. Sempre a Latina ha cresciuto quattro figli: Enza, Giancarlo, Carmen e Angela e ad oggi ha 11 nipoti, 19 pronipoti e una trisnipote.



Purtroppo oggi il negozio non è più aperto e i nipoti non hanno continuato le attività di sarta e calzolaio scegliendo altri lavori, ma Bianca continua a cucire quando può e se la sente. «Fino a due anni fa - racconta la nipote - viveva da sola e aveva ancora le sue clienti. Ora ha dovuto allentare ma è ancora perfettamente in grado di cucire». Il sindaco di Latina Damiano Coletta andrà a trovarla domenica per farle i suoi migliori auguri di buon compleanno e per congratularsi per il pezzo di storia che ha regalato alla città.



© RIPRODUZIONE RISERVATA