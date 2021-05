Bandiere blu nel Lazio: due nuove spiagge guadagnano il riconoscimento nel 2021

Sono 416 nel 2021 le spiagge e porti d'Italia a cui è stato assegnato il riconoscimento di Bandiera Blu. In testa alla classifica nazionale la Liguria, davanti Campania e Toscana. Nel Lazio sono invece due le nuove spiagge a guadarsi quest'anno il titolo assegnato dalla ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education). Ad aggiungersi alle nove premiate un anno fa e confermate nel 2021, sono Fondi e Minturno, entrambe in provincia di Latina.

APPROFONDIMENTI LA CLASSIFICA Bandiere Blu salgono a 416: da Camerota a Nardò, ecco le... LATINA PAY Litorale pontino preso d'assalto, la zona dei pub sotto... ROMA Roma, spiagge del litorale prese d'assalto e pienone nei... ROMA Spiagge, ordinanza Raggi, Pdf: riapertura il 15 maggio. Regole e...

Bandiere Blu salgono a 416: da Camerota a Nardò, ecco le spiagge più belle d'Italia

Fondi e Minturno si aggiungono ai comuni premiati nel 2020: Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, l'isola di Ventotene, il lago di Bracciano e Anzio, entrata in lista due anni fa. In provincia di Roma sono state premiate: la spiaggia a Trevignano Romano in via della Rena. Ad Anzio ben sette lidi: Tor Caldara, Riviera di Ponente, Riviera di Levante, Marechiaro, Lido Di Lavinio, Lido Dei Pini e Colonia. ​In provincia di Latina i lidi al top sono questi: a Ventotene Cala Nave, a Gaeta: Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo. A Latina: Latina Mare. A Sperlonga: Lago Lungo, Bazzano, Ponente, Levante. A Terracina le spiagge Levante e Ponente. A San Felice Circeo tutto il litorale e a Sabaudia il lungomare.

Isole, dove prenotare? Grecia avanti, ma da Capri all'Elba e Ponza le vaccinazioni corrono

CRITERI DI ASSEGNAZIONE - Il riconoscimento di Bandiera blu viene assegnato sulla base di criteri «imperativi e guida» fra cui oltre mare risultato «eccellente» negli ultimi quattro anni, anche efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi. Fra i 32 criteri di valutazione per questo «sigillo di qualità» assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, ci sono anche strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche, segnaletica aggiornata, educazione ambientale.

Ultimo aggiornamento: 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA