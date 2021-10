Ballottaggio in provincia di Latina, affluenza dell'11,92% alle 12, il Capoluogo registra il dato più alto, Sezze fanalino di coda

Domenica 17 Ottobre 2021, 12:56

Quattro città al ballottaggio in provincia, a partire dal Capoluogo, si vota in questo momento e fino domani alle 15 a Formia, Cisterna e Sezze. I dati dell'affluenza oggi alle 12 sono dell'11,76% in provincia, mentre al primo turno di due settimane fa si era registrato un 15,63%.

Nel dettaglio, a Latina - che registra il dato più alto di affluneza - ha votato alle 12 il 12,81%degli aventi diritto contro il 16,05% del primo turno, a Formia l'11,16% (15,84% al primo turno), a Cisterna il'11.76% contro il 16,40 del primo turno. Sezze registra l'affluenza più bassa con l'8,54%, al primo turno a mezzogiorno aveva votato l'11,85% degli aventi diritto, anche in quel caso l'affluenza più bassa rispetto agli altri tre comuni.