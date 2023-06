«Balenottera spiaggiata a Torre Astura», ma era il set di "Prisma"

Prima lo choc, poi la sorpresa. E' accaduto ieri a Torre Astura, sulla spiaggia al confine tra Latina e Nettuno. Sulla sabbia c'era la carcassa di una balenottera di grandi dimensioni, lunga una quindicina di metri, alta quasi tre.

I primi ad avvistare la carcassa sono stati i bagnanti a bordo di gommoni e barche arrivati in rada per un bagno in uno dei punti più belli del litorale a sud di Roma.

Una spiaggia incontaminata e soprattutto deserta perché arrivarci a piedi non è proprio agevole.

Tra i primi anche l'ex assessore di Latina Maurizio Guercio che ha postato sulla sua pagina social la foto della balenottera spiaggiata. Da lontano era immobile. Sembrava morta. Poi, quando i bagnanti sono arrivati a terra, la sorpresa è stata grande.

Le piccole ruspe in azione non stavano rimuovendo la carcassa dell'animale, stavano allestendo un set per le riprese di una serie tv.

La balenottera era in realtà una ricostruzione, a dire il vero perfetta anche da vicino, portata lì per una produzione cinematografica.

Le persone al lavoro tutt'intorno stavano allestendo la scena per le riprese della seconda stagione di "Prisma", i cui episodi si stanno girando in questi giorni tra Sabaudia e il capoluogo pontino dove la troupe resterà ancora qualche settimana. Massimo il riserbo sulla scena che sarà girata a Torre Astura, ma a quato si apprende sarà una scena clòou della nuova serie di Amazon Prime, ideata da Alice Urciuolo e Ludovico Bessegato, che ne è anche il regista. Oltre a Torre Astura le riprese stanno interessando il Liceo Manzoni, l'Hotel Fogliano, il centro commerciale Latina Fiori, e l'Istituto Giovanni Cena.