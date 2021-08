Fondi, carcassa di una balenottera trovata sulla spiaggia

Giovedì 26 Agosto 2021, 22:23

Amara sorpresa, giovedì, sul litorale di Fondi: si è spiaggiata la carcassa di un grosso cetaceo. Un animale difficile da identificare a causa dello stato di conservazione, fortemente compromesso, anche se secondo gli accertamenti si tratterebbe di una balenottera comune.

La carcassa, lunga oltre quattro metri e priva della testa, era stata avvistata in mattinata al largo. Finché nel primo pomeriggio le onde non l’hanno man mano trasportata sul tratto di arenile in località Tumulito, all’altezza di uno stabilimento balneare.

Nonostante gli odori pungenti derivanti dalla decomposizione si è subito creato un capannello di curiosi, seguiti dagli uomini della Capitaneria di porto di Gaeta, che hanno circoscritto l’area, e da un veterinario Asl. Constatata l’impossibilità di essere destinati all’istituto zooprofilattico per lo svolgimento dei rilievi biometrici, i resti sono stati rimossi da una ditta incaricata dal Comune ed avviati allo smaltimento.