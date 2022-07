Venerdì 15 Luglio 2022, 09:44

Hanno colpito in piena notte secondo un piano prestabilito e sono riusciti a portare via un bottino ingente di merce. Una banda di ladri ha messo a segno un maxi furto nel punto vendita Unieuro di via Epitaffio. Tutto è accaduto intorno alle 4 di giovedì e i malviventi hanno avuto tutto il tempo di fare razzia all'interno dell'esercizio commerciale. Per entrare si sono serviti di un'auto, lanciata in retromarcia come ariete contro la saracinesca della vetrina. Con questo sistema sono riusciti ad aprirsi un grosso varco e a penetrare all'interno dell'esercizio commerciale. Poi, una volta dentro, si sono concentrati sugli oggetti e gli apparecchi tecnologici più costosi e più facilmente trasportabili, facendo razzia fra gli scaffali del negozio. Un'azione rapida che ha permesso però di raccogliere un bottino consistente, quantificato dagli esercenti in circa 20mila euro, a cui si aggiungono i danni provocati all'ingresso della struttura. Intanto, l'allarme è arrivato alla centrale operativa dei carabinieri che con una pattuglia della sezione radiomobile hanno rapidamente raggiunto il punto vendita. All'arrivo però non c'era già più nessuna traccia dei ladri.

Davanti all'ingresso del negozio c'era però l'auto utilizzata come ariete, un'Audi A4, completamente distrutta e non più utilizzabile. Il veicolo, dai primi approfondimenti investigativi, è risultato radiato, era stata dunque cancellata all'Aci la targa originaria e la banda aveva poi applicato una targa appartenuta a un'altra auto rubata non molto tempo fa nel territorio della provincia di Roma. L'esercizio commerciale è stato quindi raggiunto da almeno due vetture, l'Audi A4 e una seconda con cui poi il gruppo ha preso la via della fuga e sulla quale ha prima caricato tutta la merce rubata dagli scaffali. Ora le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Latina, guidati dal capitano Paolo Perrone, che ieri hanno acquisito i filmati delle videocamere di sorveglianza del negozio che hanno immortalato l'intera sequenza del colpo, alla ricerca di elementi utili che possano aiutare a risalire all'identità dei componenti della banda. Lo stesso punto vendita che si trova lungo la strada che conduce a Latina Scalo era già stato colpito in altre occasioni. Nel 2015 i ladri avevano tentato un altro furto facendo esplodere la cassa continua con gas acetilene ma erano stati poi costretti a fuggire a mani vuote. Pochi mesi prima, nello stesso anno, era stato messo a segno un altro furto di telefonini e materiale tecnologico.