Atti vandalici sugli autobus di linea a Latina: la polizia individua sei giovanissimi

Atti vandalici e di teppismo sugli autobus di linea del capoluogo. In una circostanza, risalente al 31 ottobre scorso, la notte di Halloween, a bordo di un bus della Csc che faceva servizio nei quartieri Q4 e Q5 un gruppo di violenti ha azionato un estintore speventando e insultando i passeggeri e l'autista. Il questore ha ricevuto i vertici di Csc e i rappresentanti sindacali di categoria e ha accolto le loro preoccupazione raccogliendo ogni utile indicazione, assicuranto il massimo impegno delle forze di polizia nelle attività di contrasto e prevenzione di episodi analoghi.

E' stato dunque predisposto nelle settimane successive un piano operativo concordato con le altre forze dell'ordine sulla base delle tratte, dei giorni e degli orari considerati più a rischio per effettuare servizi mirati di pattugliamento. Gli agenti della squadra mobile sono saliti sugli autobus di Latina confondendosi con gli altri passeggeri e hanno percorso decine di chilometri in città fino a quando hanno intercettato e identificato sei giovanissimi, di cui cinque minorenni e uno da poco maggiorenne, ritenuti possibili autori degli attivi di vandalismo e di bullismo su cui sono in corso alcuni approfondimenti investigativi.

