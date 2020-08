Avigliano Umbro, vandali al cimitero nella notte. Poi arrivano le scuse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVIGLIANO UMBRO - Vandali al cimitero, scritte blasfeme e disegni osceni. E' successo ad Avigliano la notte scorsa, quando, presumibilmente un gruppetto di ragazzi, ha preso di mira il muro di cinta del cimitero comunale imbrattandolo. Stamattina l'amara scoperta denunciata alla comunità anche dal consigliere comunale Daniele Marcelli che, attraverso un post, ha condannato il gesto ma al tempo stesso invocato il senso di responsabilità degli autori a farsi avanti e riparare il danno. Non ha dovuto attendere molto. Poco prima di pranzo è stato infatti raggiunto da una telefonata a dir poco inattesa."Oggi -ha raccontato lo stesso Marcelli- poco prima di pranzo, sono stato sorpreso dalla chiamata di un ragazzo giovanissimo, che vedendo i miei post ha ammesso di aver partecipato a questo atto di vandalismo.Mi ha fatto veramente piacere. Ha dimostrato grande senso di responsabilità mettendosi a disposizione per ripulire i muri e ridipingerli. A questa età -ha precisato il consigliere - ci sta fare errori per quanto esecrabili, ma assumersene la responsabilità, chiedere scusa e lavorare per riparare non è da tutti". L'appello adesso è verso quelli che insieme a lui hanno perpetrato il danno: "Se gli altri ragazzi volessero fare altrettanto -chiude - sarebbe davvero apprezzabile".