Latina, danneggiano le aule con un estintore e postano il video sui social: tre minori identificati e denunciati dai carabinieri

Tre giovanissimi sono stati denunciati alla procura dei minori di Roma per danneggiamento in concorso. Nella giornata di ieri sono riusciti ad entrare in un istituto scolastico alla periferia di Latina, hanno preso un estintore e hanno imbrattato alcune aule e locali ricoprendo i banchi di polvere antincendio. Hanno anche ripreso l'intera sequenza con i telefonini pensando bene poi di postare il video sui social. Le immagini sono diventate in breve tempo virali, tanto da finire nelle mani dei carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. L'autore materiale del gesto è stato subito identificato e successivamente i carabinieri della compagnia di Latina sono riusciti a risalire all'identità anche degli altri due partecipanti.