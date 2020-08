Atti vandalici alla torretta del bagnino a Montalto, spezzati i remi del pattino di salvataggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atti vandalici al lido di Montalto di Castro. Nella notte ignoti hanno distrutto parte di una delle torrette di assistenza bagnanti installate sulla spiaggia.La brutta sorpresa questa mattina poco prima delle 8 sul tratto di arenile antistante piazzale Tirreno, quando il bagnino ha iniziato il turno di lavoro. È stato divelto il parapetto in legno della torretta e rotti i remi del pattino di salvataggio.Danni anche all’asta della bandiera di segnalazione, oltre la scaletta della torretta e le sedute del bagnino che sono state gettate in mare.Ignoti hanno anche preso la borsa per il primo soccorso rubando parte del contenuto e il restante sparso sulla spiaggia. Il furto riguarda inoltre le giberne attaccate al rullo di salvataggio che è stato divelto. Insomma, un grave gesto nel bel pieno della stagione balneare. Del fatto è stata presentata denuncia ai carabinieri.