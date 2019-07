Atletica, all'Europeo under20 in Svezia nella staffetta 4x100 ci sarà anche la velocista di Formia Carolina Rinnaudo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è anche il nome della velocista formiana Carolina Rinnaudo tra le convocate del vice direttore tecnico delle squadre giovanili Antonio Andreozzi per i campionati europei under 20 che si terranno dal 18 al 21 luglio a Boras, in Svezia. La portacolori della Romatletica Footworks sarà di scena in NordEuropa nella staffetta 4x100 metri. L’ufficialità è arrivata prima dello stage che la Nazionale effettuerà proprio al Centro di preparazione olimpica “Bruno Zauli” di Formia da giovedì 11 a martedì 16 luglio. La 18enne allenata da Angelo Moschetta è reduce da una stagione molto esaltante: da applausi l’ultima sua doppietta nei 100 e 200 al meeeting di Latina e nella seconda specialità con 24”31 ha ottenuto anche il minimo per gli Assoluti di Bressanone. In precedenza si era messa in luce nei tricolori juniores allo stadio “Raul Guidobaldi” di Rieti abbattendo il muro dei 12 secondi sui 100 (11”91 in semifinale), scendendo poi di quattro decimi qualche giorno dopo ad Orvieto durante le finali societarie Bronzo. Un momento d’oro per Carolina, che sulla pista scandinava avrà come compagne di staffetta Vittoria Fontana (Fanfulla Lodigiana), Chiara Gala (Acsi Italia Atletica), Eleonora Ricci (Atletica Cascina), Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Andrea Milardi) e Dalia Kaddari (Tespiense Quartu), quest’ultima medagliata alle scorse Olimpiadi giovanili di Buenos Aires.