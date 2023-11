Antonio Martini, l'artista terracinese inaugura una mostra a Roma: solitudini e silenzi al centro dei suoi lavori

Solitudini, silenzi. Sono questi protagonisti dei lavori di Antonio Martini, 45 anni, artista terracinese approdato alla pittura dopo aver esplorato altre discipline artistiche, dalla dalla musica alla fotografia passando anche per la cucina. Tutti i campi in cui Antonio Martini ha mostrato un talento fuori dal comune. Alcuni suoi lavori sono stati pubblicati su riviste come Vogue Italia e playboy in Germania.

Venerdì scorso l’artista terracinese ha inaugurato la sua prima mostra, “Dirt”, presso la galleria d’arte a Roma, in via Luca Signorelli 7. Sarà possibile visitare l’esposizione fino al 3 dicembre.

L’ingresso è libero, dalle ore 9 alle 19.

Antonio Martini è passato dal disegno alla pittura seguendo le lezioni del maestro Manuel De Cicco che di lui dice: «Stato di naturale talento da subito indirizza la sua capacità espressiva ispirata alla secessione viennese verso uno stile del tutto personale e riconoscibile, dove le sue figure quasi deformi raccontano un mondo fatto di solitudini, abusi, silenzi, fino ad arrivare ad una vera denuncia della società contemporanea».