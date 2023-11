Morris Sarra, l'attore di "Suburraeterna" incontra i ragazzi del centro minori di Latina

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Suburraeterna, spin-off di una serie di grande successo, in cui spicca un attore di Latina in costante ascesa, Morris Sarra.

La sua interpretazione nel crime-thriller disponibile dal 14 novembre su Netflix ha ricevuto numerosi consensi e incuriosito anche i bambini del centro minori di via Legnano dove il 37enne pontino ha fatto visita.

Un piacevole incontro in cui Sarra ha avuto modo di raccontare il suo percorso professionale, spaziando tra teatro e grande schermo.

Un confronto servito anche per spiegare la differenza tra vita reale e finzione, oltre a introdurre ai ragazzi il mondo del cinema e del teatro, universi che offrono opportunità di lavoro e di crescita umana e professionale.

Un botta e risposta che ha divertito i ragazzi presenti e lo stesso Morris che, al termine della giornata, ha posato per alcuni selfie e firmato autografi ai piccoli fan. “Poter raccontare qualcosa di me è stato bellissimo - ha dichiarato l’attore - ho visto l’entusiasmo e la partecipazione dei ragazzi, la loro curiosità nello scoprire di più rispetto a questa professione. Momenti che rappresentano un ulteriore spunto di crescita, un’esperienza che spero di poter replicare in futuro”

Per Sarra sono mesi particolarmente impegnativi. Oltre a vestire i panni di Cesare Luciani in Suburraeterna, ci sono altri progetti in divenire. Va avanti il lavoro in qualità di direttore di Cineformazione, scuola in cui vengono effettuate masterclass con casting directors e registi del mondo dello spettacolo. Inoltre, nel 2024, infatti, ci sarà il debutto a teatro con un testo in via di definizione, progetto su cui l’attore è impegnato da tempo.