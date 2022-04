Ambulanze ferme in pronto soccorso, Asl e Ares 118: «Nessun allarme»

«Dai dati registrati non emerge alcuna criticità nel sistema di emergenza sanitaria nella giornata di ieri né a livello territoriale né a livello ospedaliero». Si legge in una nota della Asl di Latina e dell'Ares 118 in riferimento a quanto affermato dal segretario di Confail Sanità Lazio.

Nella precisazione l'azienda sanitaria afferma: «Delle 34 ambulanze inviate ieri al pronto Soccorso del Goretti solo 5 hanno sostato davanti al Dea per un tempo medio di attesa modestamente superiore al tempo fisiologico di presa in carico. Non sono stati segnalati disservizi dall’utenza o ritardi nei soccorsi delle ambulanze né relativamente agli accessi in ospedale né tantomeno il territorio della Provincia è rimasto in parte scoperto. Le foto pubblicate non documentano ambulanze bloccate “in attesa di barelle” ma la normale movimentazione di pazienti in trattamento dialitico o in trasferimento. Trattasi, pertanto, di una notizia totalmente infondata che potrebbe configurare il reato di procurato allarme in quanto potrebbe determinare paure ingiustificate e allarme sociale presso la popolazione del territorio pontino».