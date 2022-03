Venerdì 25 Marzo 2022, 09:09

Dopo 22 anni di chiusura riapre il bar-tavola calda all'ospedale Goretti di Latina. L'inaugurazione è prevista per lunedì, 28 marzo, alle 9.30, alla presenza della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli. Ritengo ha commentato la manager - che la presenza di un bar negli ospedali sia molto importante sia per i cittadini, che a diverso titolo vi si recano, sia per gli operatori. Ricade tra gli elementi di umanizzazione più importanti. Il sevizio sarà gestito da Ristorazione Servizi Italia Srl Risto. SI, con sede a Frosinone, che si è aggiudicata l'affidamento in concessione per la durata di 9 anni, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La gara era stata indetta nel 2019 per un importo a base d'asta di 540mila euro. L'aggiudicazione è avvenuta a gennaio 2021. Il locale, che dalla prossima settimana sarà nuovamente aperto, è stato sottoposto a una radicale ristrutturazione a carico dell'aggiudicatario, in una prospettiva di sempre maggior comfort e qualità dell'offerta, con tendenza all'utilizzo di prodotti locali, biologici, e/o a marchio Igp e Dop.

Risto SI opera nella progettazione, preparazione e somministrazione pasti, gestione mense, catering, banchetti, ed è specializzata nella ristorazione collettiva, quindi ospedaliera, scolastica e aziendale e nella distribuzione e somministrazione di bevande calde, fredde e snack. Il nuovo bar-tavola calda o bar-ristoro, come dir si voglia, situato all'ingresso principale dell'ospedale, sarà operativo tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6.45 alle 22. Per i dipendenti Asl, è previsto uno sconto del 25% sui prodotti consumati. Finora il servizio di solo bar è stato garantito in un locale al seminterrato del nosocomio. L'inaugurazione di lunedì, precisano dalla direzione generale dell'azienda sanitaria, rappresenta un ulteriore tassello del processo di umanizzazione degli spazi di cura che la Asl sta sviluppando attraverso azioni concrete per garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze dei pazienti e visitatori.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA