"Il riciclo creativo", punto sul progetto alla Latina formazione Lavoro

La Provincia di Latina, in qualità di ente capofila del progetto "Drop in" ha organizzato per domani, 22 aprile, alle 11.30, l'evento "Il riciclo creativo". L'iniziativa si svolge in collaborazione con l’agenzia formativa, Latina Formazione e Lavoro, partner esecutivo del progetto. L'appuntamento si terrà presso il laboratorio di meccanica auto del Campus dei mestieri (Latina Formazione e Lavoro), in via Epitaffio Km. 4.200.

APPROFONDIMENTI LATINA Latina, il video dell'avvio della raccolta rifiuti porta a porta...

Parteciperanno all'evento, tra gli altri, il presidente della Provincia Carlo Medici, l'amministratore unico della Latina formazione lavoro, Gianluca Cecchet, il direttore generale dell'Agenzia, Livio Mansutti, il direttore della formazione, Patrizio Porcelli, l'assessore all'ambiente del Comune di Latina, Dario Bellini, la vice presidente dell'Azienda beni comuni di Latina, Angela Verrengia, il direttore di Abc, Silvio Ascoli, gli ispettori ambientali Filippo Serra e Gioia Manduzio, il docente universitario Francesco Mercuri della facoltà di economia di Sapienza, sede di Latina, Giampiero Di Girolamo della Pontina Stampi e Fabrizio Tili, coordinatore del settore meccanico con una rappresentanza degli allievi impegnati nei laboratorio creativo di riciclo della plastica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA