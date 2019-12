Campus dei mestieri, festa di Natale organizzata dagli allievi con disagio psicomotorio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata di festa per il Natale al "Campus dei mestieri" di Latina, organizzata dagli allievi dei corsi Operatore agricoltura e giardinaggio, Operatore orto e agricoltura naturale e Operatore ristorazione e sala bar. Si tratta di corsi rivolti ad allievi con disagio psicomotorio e/o relazionale, gestiti dallo staff dell'area sociale dell'Agenzia Provinciale. Gli allievi hanno allestito una piccola esposizione dei loro prodotti all'interno della struttura di Latina ed hanno organizzato un buffet di benvenuto per tutti gli invitati. La giornata ha coinciso anche con la festa dell'albero che il Campus dei mestieri ha voluto celebrare in concomitanza con questo evento e che ha previsto la piantumazione di un albero di canfora nel giardino della scuola.All'evento ha partecipato il presidente della Provincia Carlo Medici che ha voluto porgere personalmente il proprio apprezzamento per il lavoro degli allievi. Il presidente ha espresso la sua soddisfazione costatando come, finalmente, l’Agenzia provinciale stia portando avanti un importante lavoro e ha incoraggiato tutto lo staff a progettare il futuro constando gli ottimi risultati raggiunti in un'area estremamente complessa.