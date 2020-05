movida

controlli

ordinanze

chiusura

mascherine

il piano

temporary shop

salotto

Ultimo aggiornamento: 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'APPELLOAncora tanti troppi ragazzi non usano le mascherine e da stasera riparte la«E' la fase è più delicata, mi preoccupa molto perché laddove non c'è percezione reale del pericolo che si corre scattano situazioni di rischio. Deve scattare il senso di responsabilità che parte dall'educazione familiare fino ad arrivare al controllo che però è solo l'ultimo gradino. Voglio avvisare i ragazzi. Se ravvedo in questo week end un passo indietro prenderò provvedimenti. Dobbiamo renderci conto che dall'oggi al domani è tutto possibile, basta un nulla per tornare pericolosamente indietro. Ma se andrà così richiuderò tutto. Sarebbe una scelta pesantissima per la città, per le attività e anche per voi ragazzi, ma siccome viene prima la sicurezza sanitaria, potrei avvalermi di questa facoltà».Però non ci sono stati grandi«Ci sono stati, ma nel week end saranno incrementati, ci sarà la municipale fino all'una di notte, ci saranno tutte le forze di polizia e l'orario di chiusura sarà anche anticipato»Solo a Latina?«No, i sindaci dei tutta la provincia disporranno unitariamente, attraverso singole, laentro la mezzanotte o al massimo la mezzanotte e mezza di pub, bar e ristoranti. Confidiamo nel senso di responsabilità dei cittadini e raccomandiamo il rispetto del metro di distanza e dell'uso delle mascherine. Dobbiamo muoverci in maniera graduale, qualsiasi passo falso compromette quello che ci siamo guadagnati. E' un test molto delicato questo week end, i ragazzi devono capire che non possono mettere a rischio tutta la comunità per un comportamento superficiale. Ricordiamoci la grande paura e il rischio che abbiamo corso».Chiederai ai gestori di portare ai tavoli lecon le ordinazioni?«Puntiamo piuttosto a ampliare l'estensione a disposizione delle attività, ci auguriamo chesia pronto per la prossima settimana. Ma dobbiamo ripensare stile di vita in un'ottica più sostenibile, a cominciare da una pedonalità più estesa».Avete in mente un progetto?«Sì, c'è un progetto allo studio per estendere l'area pedonale all'interno della circonvallazione, c'è una bozza di progetto presentata da un imprenditore che ci piace e che consentirebbe di sfruttare tutto l'anello, creando anche in alcune vie deianche monotematici. La città può diventare un grande. E' la sfida su cui voglio puntare».