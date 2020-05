grande ztl sperimentale

Valeria Campagna

ztl

mezzanotte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La zona pub di Latina riparte, con cautela e distanziamento, ma anche con un numero maggiore di tavoli concessi dall'amministrazione comunale, la cui giunta, ieri, ha anche approvato la delibera sugli spazi esterni dei locali. Per la prima volta, sarà chiusa per creare una, via Cesare Battisti, con varchi che saranno aperti per i mezzi solo in uscita, soluzione che consentirà l'ampliamento degli spazi a disposizione dei pub per questo weekend al fine di agevolare le presenze e permettere allo stesso tempo il giusto distanziamento tra i clienti.Due giorni fa si è svolto un confronto in Comune tra residenti e esercenti della zona, e la consiglieraspiega che «stiamo adottando una soluzione temporanea per l'ampliamento della, per venire incontro alle attività commerciali, mentre occorreranno tempi più lunghi per il progetto presentato proprio dai gestori, cui l'amministrazione sta lavorando».Proprio per venire incontro alle esigenze dei locali, ieri la giunta ha approvato una delibera per la concessione del suolo pubblico in ampliamento, senza oneri aggiuntivi, in seguito all'emergenza Covid-19, per favorire il rispetto delle misure di contenimento del contagio. È rivolta a attività di pubblico esercizio e artigianali alimentari con consumo sul posto, che fino al 31 ottobre potranno, ad esempio, estendere le occupazioni di aree esterne già assentite, o anche richiedere l'utilizzo di altre aree, in misura inferiore a quelle già usate.ORARIIeri inoltre i sindaci della provincia hanno stabilito di disporre, unitariamente, la chiusura entroo mezzanotte e mezza delle attività di pub bar e ristoranti, per adottare un principio di gradualità mantenendo controllo e sicurezza contro il contagio.